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05 Haziran 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:15:00

HDP'de Demirtaş krizi sürerken Buldan ve Sancar, kongrede aday olmayacaklarını açıkladı

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar, katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.

Seçimin hemen ardından partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşa devretmekten mutluluk duyacağım. Karar alma sürecinde de yer almayacağımı söylemek isterim. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar da seçimlerde hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını, bu kapsamda kendilerini başarısız saydıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, özeleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir."

Etiketler : hdp pervin buldan mithat sancar
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