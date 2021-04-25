HDP Türkiye'ye 'katliamcı, soykırımcı' dedi, ortakları CHP ve İYİ Parti sessiz kaldı

Ermeni lobisinin uluslararası arenada Türkiye'yi sıkıştırmak için her yıl gündeme getirdiği soykırım yalanına, maalesef TBMM çatısı altındaki HDP'den de destek geldi.



HDP'nin sözde soykırımla ilgili bildiri yayımlaması kamuoyunda tepkilere neden olurken, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu skandal açıklamalarına sessiz kaldı.

HDP'nin bildirisinde, Türkiye alçakça 'katliamcı, soykırımcı' ilan edilirken, bu skandal ifadelere CHP ve İYİ Parti'den herhangi bir tepki gösterilmemesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ALTUN: SİZİ AZİZ MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin alçak bildirisine sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz..

KALIN: PKK VE ASALA İLE YÜZLEŞİN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin açıklamasına tepki göstererek, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.

ÇELİK: PKK'NIN KATLİAMLARI İLE YÜZLEŞİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, mesajında, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil" dedi.

SOYLU: TARİHE NOT DÜŞELİM İSTEDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik..." ifadelerini kullandı.