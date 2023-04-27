15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'a Marmaris'te saldırı girişiminde bulunan FETÖ'cü suikast timinin şehit ettiği polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, Kılıçdaroğlu'nun 'KHK'lılara haklarını iade edeceğiz' söylemine tepki gösterdi: Vatan, millet aşkı olan evladını bu yolda şehit veren acılı bir babayım. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi bu şekilde oy devşirmeye çalışmak çok yanlış. Millet bunu affetmez. Hainliği tespit edilerek KHK ile atılanların affedilmesine gönlüm razı gelmez. PKK eşittir FETÖ. Ülke olarak bunlardan çok çektik. Yasalar çerçevesinde, suçu tespit edilenlerin yargılanmaları gerekir. Terörist, mafya kılıklı vatan hainlerini kimse serbest bırakamaz. Millet bunu yapanı asla affetmez. Kimse benim ülkeme hainlik yapamaz. Ben acımdan duramıyorum. Acı yüreğimizden hiçbir zaman çıkmayacak. Acıyla yaşıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz.

SEN BAKIRKÖY'DE KAHVE İÇERKEN BİZ CANLARIMIZI KAYBETTİK

FETÖ'nün darbe girişimine karşı vatan savunması için sokağa çıkan kahramanlardan ev hanımı Türkan Türkmen Tekin, hainlerin İstanbul Esenler'de vatandaşın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit oldu. Sabah'ın haberine göre, Annelerinin yokluğunda 3 evladına hem anne hem baba olan Ramazan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun terör uzantılarıyla sıkı pazarlığına tepki gösterdi: 15 Temmuz gecesi hiç yaşanmamış gibi çıkıp meydanlara KHK'lılara özgürlük vaat ediyor. Eşim tankın altında ezilerek can verdi. Bizim bu vatan için ödediğimiz bedel canımızdan can, kanımızdan kan. 7'li masadakiler terör örgütüyle iktidara gelmeyi umuyor. Soğan edebiyatıyla memleket sevilmez, biz bu vatana canlarımızı verdik. 7 yıldır yavrularımın ve benim yarama bu kirli pazarlıklarla tuz basıyorlar. Bizim acımız ne kadar zaman geçerse geçsin dinmiyor. O benim hayat arkadaşımdı. Şehit eşi olarak başım hep dik.

Masa ilk 6'lı masaydı. Şimdi masanın altındakini de çıkardılar, terör örgütleriyle birlikte 7'li masa oldular. Atatürk'ün kurduğu parti yok oldu, yerine terör örgütleriyle işbirliği yapan CHP geldi. Amaçları ne vatan ne millet. Tek gayeleri var, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Onu da yalanlarla, saçma vaatlerle yapmaya çalışıyorlar. Özü ne ki sözü o olsun. Ben bu ülke için, demokrasi için canımı kaybetmişim. Eşimi, çocuklarımın annesini kaybetmişim. Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de Belediye Başkanı'yla kahve içerken biz tankların önünde durduk. Eşimi ezip geçtiler. O gece hiç olmamış gibi nasıl davranırsın? Önüne gelene özgürlük vaat ediyor. Allah bunların eline fırsat vermesin.

ŞEHİT AİLELERİNİ DIŞARI ATTILAR!

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in kurduğu, şehit ailelerine hizmet veren Vatan Yıldızları Vakfı'nın binası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından icra yoluyla tahliye edildi. Soner Halisdemir, Niğde'de şehit aileleri ile birlikte 2019'da hizmet amacıyla Vatan Yıldızları isminde bir vakıf kurdu. Halisdemir, 2020'de bu vakfı Ankara'ya taşımak istedi. Mansur Yavaş, Soner Halisdemir'e mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan iki katlı bir binayı kira bedelsiz sözlü olarak tahsis etti. Halisdemir, tahsis edilen binanın kullanılmaz durumda olması nedeniyle 2 milyon liralık tadilat yaptırdı.

Bir süre sonra ANFA tarafından kira sözleşmesi yapılarak birikmiş kira borçlarının olduğu söylenip icra yoluyla tahliyeleri gerçekleşti. Soner Halisdemir, "Herkese yer verdiler, bize çok gördüler. Bana, aileme ve benimle birlikte olan 100 şehit ailesine itibar suikastı yapıldı. Bunlar orada bayrağı indirmeye kalktılar. Güçleri yetiyorsa şehidin kıyafetlerini, eşyalarını, hatıralarını çıkarsınlar. Yavaş'ın yaptığı büyük ayıp. 15 Temmuz müzesi yaptığımız için mi muhalefete sıkıntı oldu? Kötü niyetle yaklaştılar. Mansur Yavaş'a 5 kuruşluk dava açacağım. Yavaş'ın milliyetçilikle alakası yok. Kılıçdaroğlu, Niğde'ye mitinge gelecek. Bunları onun yüzüne de söyleyeceğim. Tüm muhalefet bize sırt çevirdi. Bir özür dilemediler" diye konuştu.

SUİKAST TİMİ, POLİS ARACINI DA TARADI

Polis memuru Nedip Cengiz Eker 41 yaşında ve bekârdı. Muğla'da polisti. 15 Temmuz'da Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otel etrafında koruma görevi almıştı. Darbeci askerler otelin etrafını kuşattı. Şehit Eker'in de içinde bulunduğu polis aracının yaklaşmakta olduğunu gören hainler, ekibi ellerindeki silahlarla taradı. 03.45'teki bu saldırıda Eker, olay yerinde şehit düştü.

İLK KURŞUNU SIKTI, DARBEYE DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLDU

15 Temmuz'da devleti esir alma planının altında imzası olanlardan biri de darbeci general Semih Terzi'ydi. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargâhı'nı hedef olarak seçti. Yanındaki üniformalı teröristlerle birlikte karargâha doğru yola çıktı. Karargâhta göğsünü vatan için siper eden bir kahraman onu bekliyordu. Komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Terzi'yi gözünü kırpmadan öldüren Ömer Halisdemir, 17 kurşunla vatan toprağına düştü. Darbecilere ilk kurşunu sıkan asker olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, halkın kalbinde kahramanlaştı.

HAİNLER TANKLA EZDİ

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak yaralanan 52 yaşındaki ev hanımı Türkan Türkmen Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Tekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişimini televizyondan takip ederken, Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyarak, eşi Ramazan Tekin ile Esenler'deki Atışalanı Karakolu'nun önüne gitti. Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, toplanan grupla Atatürk Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti. Tekin, havalimanı bağlantı yolunda darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü.