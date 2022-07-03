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03 Temmuz 2022 Pazar 15:31:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 15:31:00

HDP kongresinde skandal girişim! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalıştılar

Kaynak: İHA

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HDP'nin 5'inci Olağan Kongre esnasında tepki çeken olaylar yaşandı. Yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Görevliler müdahale etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

Etiketler : HDP Eş Başkanı Pervin Buldan Abdullah Öcalan HDP
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