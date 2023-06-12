HDP, Kılıçdaroğlu'na rest... "Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz"

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan 7'li koalisyonun ortaklarından HDP de CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti, Kılıçdaroğlu yandaşı gazeteciler seçimdeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na bağlayarak topa tuttu. Son olarak ise HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı.

"BİZ OLMASAK KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE BU ŞEKİLDE KARŞILANMAZDI"

HDP'li Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.