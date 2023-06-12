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HDP, Kılıçdaroğlu'na rest... "Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz"
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12 Haziran 2023 Pazartesi 22:23:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 22:23:00

HDP, Kılıçdaroğlu'na rest... "Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz"

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Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, umduğunu bulamadı. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren HDP'li Meral Danış Beştaş, "Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölgede böyle karşılanmazdı. Hakkımız teslim edilmedi dedi. Beştaş ayrıca yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak da "Büyükşehirlerde kendi adaylarımızı çıkartabiliriz." dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan 7'li koalisyonun ortaklarından HDP de CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti, Kılıçdaroğlu yandaşı gazeteciler seçimdeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na bağlayarak topa tuttu. Son olarak ise HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı.

"BİZ OLMASAK KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE BU ŞEKİLDE KARŞILANMAZDI"

HDP'li Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.

Etiketler : HDP KILIÇDAROĞLU MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
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