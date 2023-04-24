VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afetzede miniklere 23 Nisan hediyesi
İstanbul'da 200 bin konut yerinde, gönüllü ve hızlı dönüştürülecek
'Kandil'i Pensilvanya'yı rahatsız etmişsek memnuniyet duyarız'
TCG Anadolu panik yarattı
Yargıtay'dan resmi tatilde mesai kararı! 1 saat çalışana tam ücret
Kılıçdaroğlu-Kandil ortaklığı resmileşiyor...
24 Nisan 2023 Pazartesi 09:32:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 09:32:00

HDP, Kılıçdaroğlu'na gizli desteğini açık açık ilan edecek

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü anlaşmaya varan Kandil güdümündeki HDP, bu hafta gizli desteğini açık açık ilan edecek. HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin, cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.

Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.

Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

TUTUM BELGESİ KABUL MÜ EDİLDİ?

HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021 yılında yayımladığı Tutum Belgesi ile örtüştüğünü söylemişti.

Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var.

Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ben terör örgütünün reklamını yapmam" dedi... DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı

Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.

Etiketler : hdp chp kemal kılıçdaroğlu
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
Eşiyle ilk kez

Eşiyle ilk kez
Sportif çift

Sportif çift
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
Akif için geri sayım

Akif için geri sayım
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX