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16 Ocak 2023 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 15:19:00

HDP, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurdu

Kaynak: AA

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin en son HDP ile ilgili davada, Hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması kararı aldığını hatırlattı.

Bu davayla hedef tahtasına konulanın, Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim yaşaması olduğunu savunan Sancar, bloke kararının, buna yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını iddia etti.

Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararına karşı itiraz haklarının saklı olduğunu belirten Sancar, itirazlarını 4 Şubat'a kadar AYM'ye ileteceklerini bildirdi.

Davanın geldiği aşamanın yarattığı ciddi sorunların olduğunu öne süren Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır." diye konuştu.

Etiketler : Mithat Sancar HDP Eş Genel Başkanı HDP AYM
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