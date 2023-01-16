HDP, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurdu
Kaynak: AA
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin en son HDP ile ilgili davada, Hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması kararı aldığını hatırlattı.
Bu davayla hedef tahtasına konulanın, Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim yaşaması olduğunu savunan Sancar, bloke kararının, buna yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını iddia etti.
Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararına karşı itiraz haklarının saklı olduğunu belirten Sancar, itirazlarını 4 Şubat'a kadar AYM'ye ileteceklerini bildirdi.
Davanın geldiği aşamanın yarattığı ciddi sorunların olduğunu öne süren Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır." diye konuştu.
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