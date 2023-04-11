Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. Bu kapsamda, 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı.

Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş; partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesinde bugün saat 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkemeye dilekçe sunarken, bugün de savunma için partiden gelen olmadı.

Partinin dilekçesinde belirttiği hususları yerinde görmeyen Genel Kurul, davanın esası hakkındaki raporu düzenlemek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesini kararlaştırdı.

Hazırlanacak raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme heyetinin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelmesi ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK



Raportörün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğu olan 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.