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27 Aralık 2022 Salı 15:22:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 15:22:00

HDP İzmir il binasındaki saldırıya ilişkin davada karar

Kaynak: TRT Haber

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HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldüren sanık Onur Gencer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılama, güvenlik gerekçesiyle Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda yapıldı.

Mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi,, ardından Onur Gencer son savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı.

Gencer "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezada herhangi bir indirim de uygulanmadı.

Heyet ayrıca Gencer'e, "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından da 9 yıl hapis cezası verdi.

İzmir'de 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığına giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı öldürmüştü.

Etiketler : hdp deniz poyraz dava izmir
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