VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı
Avrupa'da uyuşturucu kullanımı artıyor, yasa dışı pazar büyüyor
Arı üreticilerine 2003'ten bu yana 1 milyar liranın üzerinde destek sağlandı
Emeğin bayramı 1 Mayıs
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 10:00:00

HDP ile TİP'te ‘Kürt faşisti' kavgası

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayan HDP/YSP/TİP ittifakında ‘Kürt faşist' kavgası çıktı. TİP'li Ahmet Şık: “Selahattin (Demirtaş) bugün bizim canımıza okumuş. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam.” HDP'li Sezai Temelli: “Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası.”

14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala Emek ve Özgürlük İttifakı üyeleri HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) kavgaya tutuştu. Seçimlere ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren iki parti bu kez TİP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Ahmet Şık'ın bir vatandaşla yaptığı sohbetin ardından birbirine girdi.

'GÜYA AYNI İTTİFAKTAYIZ'

Şık'ın sohbeti yapanın kendisi olduğunu açıklayan Gökhan Soylu ile arasında geçen diyalog şöyle:

Gökhan Soylu: "O kadar sert ve sekter bir dil vardı ki HDP tabanında."

Ahmet Şık: "Hala var. Bak Selahattin bugün canımıza okumuş, güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin... Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor."

Gökhan Soylu: "Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e 'Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin' demiş. Böyle bir dinamik de var."

Ahmet Şık: "Maalesef. Ben de bundan rahatsızım zaten. Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam. Bu kadar."

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sosyal medyadan cevap verdi: "Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası."

ŞIK, TEPKİ ALINCA ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Şık, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan özür diliyorum" dedi. TİP ise şu açıklamayı yaptı: "Şık'ın sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple ittifak güçlerimizden özür diliyoruz."

Etiketler : ahmet şık sezai temelli gökhan soylu hdp tip kürt
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX