HDP ile TİP'te ‘Kürt faşisti' kavgası

14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala Emek ve Özgürlük İttifakı üyeleri HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) kavgaya tutuştu. Seçimlere ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren iki parti bu kez TİP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Ahmet Şık'ın bir vatandaşla yaptığı sohbetin ardından birbirine girdi.

'GÜYA AYNI İTTİFAKTAYIZ'

Şık'ın sohbeti yapanın kendisi olduğunu açıklayan Gökhan Soylu ile arasında geçen diyalog şöyle:

Gökhan Soylu: "O kadar sert ve sekter bir dil vardı ki HDP tabanında."

Ahmet Şık: "Hala var. Bak Selahattin bugün canımıza okumuş, güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin... Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor."

Gökhan Soylu: "Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e 'Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin' demiş. Böyle bir dinamik de var."

Ahmet Şık: "Maalesef. Ben de bundan rahatsızım zaten. Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam. Bu kadar."

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sosyal medyadan cevap verdi: "Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası."

ŞIK, TEPKİ ALINCA ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Şık, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan özür diliyorum" dedi. TİP ise şu açıklamayı yaptı: "Şık'ın sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple ittifak güçlerimizden özür diliyoruz."