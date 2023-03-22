HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

Muhalefet cephesinde en çok merak edilen meselelerden bir tanesi HDP'nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusuydu.



Geçen pazartesi 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmenin ardından, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ihtimali daha sık dile getirilir hale geldi.

Bugün saat 11.30'da HDP'den açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ederiz" sözlerini kullandı.