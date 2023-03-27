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27 Mart 2023 Pazartesi 23:15:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 23:15:00

HDP binasına girerken görüntülendi: Bombacı terörist kıskıvrak yakalandı

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Bombalı saldırı gerçekleştirmek için Ağrı'ya gelen terör örgütü PKK üyesi Rodi Ebdilla Ehmet, kıskıvrak yakalandı. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat ve askeri ekipman ele geçirildi. Terörist Ehmet'in HDP ilçe binasına giriş yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

Ağrı'da, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK mensubu teröristin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Mart'ta, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kanlıbaba Tepe mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, kontroller sırasında tel örgülere takılı bir sırt çantası buldu.

Güvenlik güçleri çantada, PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 2 şarjlı kalem pil, 49 kalaşnikof mühimmatı ve 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin, silahlı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen, örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğunu belirledi.

Örgüt mensubunun, HDP Doğubayazıt ilçe binasına giderek, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile görüştüğü, daha sonra bu kişilerin binadan ayrılıp "öncü artçı" şeklinde Ergül'ün ikametine yürüyerek gittikleri tespit edildi.

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubunun barındığı müştemilata 24 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Rodi Ebdilla Ehmet kaçmaya çalışırken ikametin arkasındaki dere yatağında sağ olarak ele geçirildi. Ekipler, Rodi Ebdilla Ehmet'in yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Rodi Ebdilla Ehmet, İran'dan illegal yollarla Türkiye'ye girdiğini, 21 Mart'ta Doğubayazıt'a geldiğini, 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiğini ve Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını beyan etti.

Örgüt mensubunun yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Etiketler : hdp terörist pkk bombacı

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