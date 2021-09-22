Açık ortaklık yoksa oy yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununun çözümünde muhatap HDP'dir" açıklamasına karşılık olarak HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin verdiği "Asıl muhatap İmralı" cevabının yankıları sürerken, HDP'nin önümüzdeki günlerde Millet İttifakı'nın karşısına kapsamlı bir yol haritasıyla çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

ŞARTLARINI İLAN EDECEK

HDP'nin 27 Eylül'de STK'lar ve parti teşkilatıyla yürüttüğü çalışmaların sonucu hazırladığı 'Demokrasi Çağrı Belgesi'ni kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor. HDP belgede bir anlamda, seçim sürecinde takınacağı tavra ilişkin yol haritasını duyuracak. Yerel seçimlerde ortak hareket ettikleri Millet İttifakı dahil olmak üzere, ortak hareket edilecek siyasi partilere şartlarının neler olduğu anlatılacak.

ÜÇÜNCÜ YOL ÖNERİSİ

HDP açıklayacağı 'Çağrı Belgesi'nin Millet İttifakı'yla ortak hareket etmenin şartlarının yanı sıra, üçüncü bir yol olarak kendi ittifakını oluşturma gibi konuları da içereceği konuşuluyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiç kimse Kürtlerin, Kürt halkının oylarını çantada keklik olarak görmesin. Kürtler hiç kimseye mecbur değildir, hiç kimseye de mahkum değildir" diyerek tavır koymuştu. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu ise "Kürt sorunu konuşamayan muhalefet, iktidara gelince nasıl demokrasi çıtasını yükseltecek? Bırakın onu HDP ile gözükmekten korkan bir muhalefetin iktidarı alma ihtimali çok fazla değil" demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, HDP ile ittifak konusunda "HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı" diyerek, HDP ile aynı karede görünmekten kaçınmıştı.