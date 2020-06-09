Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı:'Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.
"Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."
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