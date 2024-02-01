Hayfa Limanı'na İHA saldırısı: ABD'den sonra İsrail'i vurdular
Kaynak: AA
Irak'taki İslami Direniş grubu, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlediği saldırı sonrası bu kez de İsrail'in Hayfa Limanı'nı İHA ile hedef aldı.
Irak'taki İran destekli Şii milisler, İsrail'in Hayfa Limanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiklerini duyurdu.
Irak'taki İslami Direniş adıyla açıklama yapan grup, Suriye üzerinden İHA ile gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Hayfa Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği ve İsrail'e karşı eylemlerinin devam edeceği belirtildi.
Irak'taki İran destekli Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.
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