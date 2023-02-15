Haydi Türkiye yardıma

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Deprem felaketinde yaraları sarmak için bugün saat 20.00'de tüm kanallarda ortaklaşa yardım kampanyası düzenlenecek. Yayın, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak. 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

KKTC'den özel yayın

KKTC BRT kanalında, Türkiye'deki deprem bölgelerinde konteyner kent kurulması amacıyla "Türkiye için tek yürek - Acımız bir yasımız bir" sloganıyla özel yayın gerçekleştirilecek. Yerel saatle 19.30'da başlayacak yayına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de yer aldığı üst bürokratların yanı sıra toplam 42 sivil toplum örgütünün başkanları katılacak.