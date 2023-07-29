Hayatınızda sürprizlere açık olun

Kova burcunda 1 Ağustos günü dolunay ve Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda sürprizler gündemde olabilir. Esnek olursanız karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Değişime açık olun, konfor alanınızdan çıkmayı deneyin.



29 Temmuz günü Merkür başak burcuna geçiş yapacak. 24 Ağustos günündeki başlayacak olan geri hareketine kadar hayatınıza dair etkin kararlar alabilirsiniz. Ancak 10 Ağustos gününden itibaren karar alırken acele etmemeniz gerekiyor. Takıntılı olmayın, olaylara geniş perspektiften bakın. Detaylarda kaybolmayın, bardağın dolu yarısını da görün. Sorunların çözümünü zamana yayın. Seyahat programı yaparken aksiliklere karşı hazırlıklı olun. Eğitim hayatınıza ilişkin önemli kararları 10 Ağustos gününe almanızı öneriyorum. 01 Ağustos günü kova burcunda dolunay ve Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda sürprizler gündemde olabilir. Esnek olursanız karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Değişime açık olun, konfor alanınızdan çıkmayı deneyin. Gerekli riskleri alarak hedeflerinize ulaşmanız mümkün olabilir. Ani ve beklenmedik gelişmeler karşısında endişe etmek yerine sükûnetinizi koruyun. Gözlemci olun ve değişim fırsatlarını göz önünde bulundurun. 02 Ağustos günü Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Zorlu kararlar almanız gerekebilir. Kendinizi baskı altında ve karamsar hissedebilirsiniz. Korkularınıza yenik düşmeyin. Umudunuzu koruyun, akışta olun. Eğitim, seyahat ve ticaret konuları ile ilgili önemli kararları bugüne denk getirmemeyi deneyin. Sözleşmeler ile ilgili karar alırken zorlanabilirsiniz. Acele karar vermeyin. 03 Ağustos günü Plüton ile ay düğümleri arasında olumsuz etkileşim var. Beklenmedik krizler gündeme gelebilir. Şüphe, takıntı, kıskançlık ve intikam arzusu ile harekete geçmeyin. Güç savaşlarından uzak durun. Kendi gücünüze inanın, krizleri soğukkanlılıkla yönetin. Böylece onları dönüşüm fırsatına çevirebilirsiniz. Venüs gerilemesinin devam etmekte olduğu bu haftada ikili ve sosyal ilişkilerinizde ağırdan almaya devam edin. Ani tepkilerden ve ani kararlardan kaçının. Kendinize yatırım yapın. Kendinizi sevin, dıştan değer beklemek yerine kendinize değer verin. Sizi değersiz hissettiren insanlardan uzak durun. Sizi seviyorum...





KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Zamanı doğru şeklinde değerlendirerek yoğun iş temponuzu bir düzene sokmayı başarabilirsiniz. Bu çabanızın karşılığını ekstra kazanç elde ederek alabilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde bir süredir arkadaş çevrenizi de içine alan bazı belirsiz durumlar netlik kazanabilir.

Bu netlik karşısında geçici bir süreliğine kaygı yaşayabilirsiniz. Aklınızdan geçebilecek olumsuz düşünceler aşırı eleştirel bir tutum sergilemenize yol açabilir.

Haftasonunda ise; aşırı harcama yapmamaya dikkat etmelisiniz. Özellikle kazancınızı yatırıma çevirme konusunda risk almamalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Girişken tavırlar sergilemeniz durumunda beğendiğiniz kişinin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.

Birlikte keyifli planlar yapmak için harekete geçmek kendinizi çok iyi hissetmenize yol açacaktır.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde iş yaşamınızdaki belirsizlikler son bulabilir.

Üstlerinizin yeni bir görev için sizinle yapacağı konuşma sizi çok ta tatmin etmeyebilir.

Haftasonunda ise; aşırıya kaçacak tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz.

Özellikle aile bireylerine karşı aksi bir tutum sergilemeniz , ev içerisinde gergin bir hava oluşturabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Angarya işleri çaba göstermeniz sonucunda tamamen bitirebilir, bu sayede kendinize evinizde kaliteli zaman geçirecek fırsatı yaratabilirsiniz.

Becerikli davranarak geriye kalan işlerinizi evden yönetmeyi başarabilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde yurtdışı bağlantılı ticari işler,eğitim durumu veya vize başvurusu gibi alanlarda net bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bu sonuç geçici bir süreliğine üzerinizde kötümser bir hava yaratabilir.

Haftasonunda ise; kaygının etkisiyle aşırıya kaçabilecek olumsuz düşüncelere dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Çevrenizdeki kişilerden destek alarak uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konuyu hayata geçirme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Yeni bir eğitim programına katılmak için de harekete geçebilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde miras paylaşımı, ortaklı işlerden gelebilecek gelir veya yeni bir imkan elde etme gibi maddi koşullarınızı iyileştirecek bir konuda belirsiz giden gidişat son bulabilir.

Haftasonunda ise; sosyal çevrenize karşı aşırı beklenti içerisine girmemeye dikkat etmelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Üstlerinizin destek olması ile yeni bir görev için harekete geçebilirsiniz.

Üstün çaba göstermeniz sonucunda ek bir maddi ödeme alarak ödüllendirilebilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde ilişkinizde,evliliğinizde veya ortaklığınızda sorun teşkil eden konuları çözme şansını elde edebilirsiniz.

Sadece bu süreçte karşınızdaki kişinin ilk başlarda olumsuz gibi görünen sözlerinin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz.

Haftasonunda ise; geleceğe yönelik herhangi bir hedefinizi ilgilendiren bir konuda boyunuzu aşacak girişimlerde bulunmamaya dikkat etmelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Uzun zamandır pasaport alımı, vize başvurusu, tatil planı yapma gibi yurtdışı bağlantılı konularda kolaylıkla harekete geçebilirsiniz.

Bu harekete geçiş kendinizi çok daha iyi hissetmenize yol açabilir.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde iş koşullarınızın ne şekilde değişeceği belli olabilir. Ayrıca bir ekip çalışmasına katılma durumu söz konusuysa, bu konuyla ilgili duyum da alabilirsiniz.

Haftasonunda ise; fazla rehavete kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi durumda yapmanız gerekenler çokça birikebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Maddi imkanlarınızı genişletebilecek koşulları çabanız sayesinde yaratabilirsiniz.

Böyle bir durum geleceğe dair kaygılarınızın bir nebzede olsa azalmasına yol açabilir.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde sevgilinizle aranızdaki problemleri masaya yatırmaya karar verebilirsiniz. Bir konuşma söz konusu olursa partnerinizin size karşı olabilecek eleştirel tutumu yüzünden canınız biraz sıkılabilir.

Haftasonunda ise; arkadaşlarınızla aranızda geçebilecek bazı konuşmalara inanmakta zorlanabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Doğru zamanda doğru tercihi yapmanız sonucunda size iyi getiri sağlayacak bir işbirliği içerisine girebilirsiniz.

Hem de bu sayede yeni insanlar tanıyarak sosyal çevrenizi genişletme şansını da bulabilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde ev,ailevi veya miras tarzı bir konuda son aşamaya geldiğinizi görebilirsiniz.

Taşınmaya karar verme,ailevi bir konuda ebevenlerinizden bağımsız hareket etme gibi bir karar alma ilk başlarda bir tedirginlik yaşamanıza neden olabilir.

Haftasonunda ise; boyunuzu aşacak işlere kalkışmamaya dikkat etmelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

İnsiyatif kullanarak içinden çıkılmaz gibi görünen sorunların süresinden gelebilirsiniz.

Bu durum aynı zamanda üstlerinizin dikkatini çekerek size destek vermelerine yol açabilir.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde kardeş, kuzen gibi yakınlarınızla ortak planlarınızı geliştirmek adına bir araya gelebilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunurken zaman zaman önerilerinizin kabul edilmemesinin geri adım atmanıza sebep olmasına izin vermemelisiniz.

Haftasonunda ise; yeni bir düzen oluşturacağım derken sınırlarınızı aşmamaya dikkat etmelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Hayatınızı renklendirmek adına yeni bir hobi arayışına girebilir ve bu arayış sonucunda hobi yerine dil eğitimi almaya karar verebilirsiniz.

Bu kararı sevgilinizde sonuna kadar destekleyecektir.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde birikiminizi yatırıma çevirme imkanını yakalayabilirsiniz. Sadece ilk adımı atmadan önce ebeveynlerinizin fikirleriyle engel oluşturmaya çalışma gibi bir durumu söz konusu olabilir.

Haftasonunda ise; sevgilinize veya çocuğunuza karşı taşkın tavırlar sergilememeye dikkat etmelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

Ev, arsa tarzı gayrimenkul konularında uzun zamandır beklediğiniz fırsatı yakalayabilirsiniz.

Çabanız sayesinde ailenizdeki kişileri alim veya satıma ikna ederek kendinize yeni bir gelir kapısı aralayabilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde burcunuzda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde uzun zamandır ister iş hayatınızı , ister özel hayatınızı etkileyen bir konuda sona gelebilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlarınıza göre karar almak ilk başta zorlayacak gibi görünsede, geri adım atmadan yola devam etmelisiniz.

Haftasonunda ise; eşinizden yardım almadan kendi başınıza cüretkar davranmamaya dikkat etmelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni hafta enerjinizi yükseltecek gelişmelerle başlayabilir.

İkna edici konuşmalar yaparak bir süredir ortaklık kurmak istediğiniz kişiyi bu duruma ikna edebilirsiniz.

Hatta bu kişi eşiniz bile olabilir. Kuracağınız ortaklık sayesinde alım satım yaparak istediğiniz geliri elde etme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Haftanın ikinci gününde Kova burcunda dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay'ın etkileri sayesinde sizden gizli yürütülen işler veya konuşmalar varsa, bunlar tek tek ortaya çıkabilir.

Böyle bir durum ilk başta endişelenecek olmanıza yol açsada, gerçekleri bilmek bir süre sonra tersine rahatlık yaratacaktır.

Haftasonunda ise; en yakınlarınıza karşı sınırları aşacak konuşmalar yapmamaya dikkat etmelisiniz.







