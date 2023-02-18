Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye ulaştı

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz"

Maalesef arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da haberlerini alıyoruz. Büyük bir hassasiyetle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün yine sevindirici haberlerle karşılaştık ve canlı kurtulan vatandaşlarımız oldu. O bizlere hem ümit verdi hem de sevindirdi. Yine maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

10 ilimizde arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız yer hepinizin de takip ettiği gibi Hatay ve Maraş. Hatay'da dün 200 kadar binada arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Bugün 98'e düşmüş durumda. Yarın itibarıyla burada da büyük oranda sona gelmiş olacağız. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda. Burada da Ebrar Sitesi de dahil olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Orada da sona yaklaşacağız.

Yine Adıyaman'da bir binada çalışmalar Çınar Sitesi'nde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibarıyla büyük oranda sonlandırılmış olacak. Belki birkaç binada çalışmalara devam edecek ama büyük oranda sonlandırılmış olacak.

"HATAY GENELİNDE BÜYÜK BİR YOĞUNLAŞMA VAR"

Özellikle Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var. Şu anda 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor. Allah'a şükür büyük oranda toparlanmış durumda. 80 ülkeden bize destek amacıyla gelen uluslararası arama kurtarma birlikleri 11 bin 488 kişi bulunuyordu. Onlardan da görev süreleri bitenlerden ayrılmalar gerçekleşiyor. Onlara da millet olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"682 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZA 10 BİN LİRA NAKDİ YARDIM ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bir taraftan da iyileştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çadır ve konteyner kentlerimiz kuruluyor. Buralarda da beslenme hizmetleri, iaşe hizmetleri ve ayni yardımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan 10 bin lira nakdi yardım gerçekleştirmeleri de burada devam ediyor. 682 binin üzerinde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da yine nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bunun nasıl olduğu konusunda da kısa bilgilendirme olmuştu. Tekrar bir hatırlatma yapmakta fayda var.

Öncelikle burada esas Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu hasar tespitlerini esas alıyoruz. Bu hasar tespitlerinde evi az hasar alıp, orta hasar, ağır hasar, yıkık ve acil yıkılacak olan vatandaşlarımızın adres bilgileri ve kimlik bilgileri üzerinden her haneye 10 bin lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Burada esas olan mesele vatandaşlarımızdan depremden bire bir etkilenmiş olanlara bir nebze destek olmak, yardımcı olmak. Bununla ilgili olarak süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. E-Devlet'ten vatandaşlarımız, kendilerine 10 bin lira yatıp yatmadığını sorgulama imkanına sahipler. Aynı zamanda bu 10 bin lira yattığı zaman kendilerine SMS ile bildirilmektedir.

"KONTEYNER VE BENZERİ BARINMA HİZMETİNİ İSTEYENLER KİRA DESTEĞİNİ ALAMAYACAKLAR"

Kira yardımları konusunda da malumlarınız buradaki esas da barınmaya destek olmak, özellikle orta hasar dediğimiz evinin boşaltılıp, onarılıp tekrar oturulacak hale getirilmesini esas alıyor. Yıkık, ağır hasarlılarda da binalar zaten yıkılıyor. Evini kaybeden, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza biz iki alternatif sunuyoruz. Birincisi konteyner ve diğer barınma hizmetleri, ikincisi de kira desteği. Kira desteğini ev sahipleri için 5 bin artı 15 bin lira taşınma parası şeklinde, kiracılarımız için de 2 bin lira destek parası ve 15 bin lira taşınma desteği şeklinde sayın Cumhurbaşkanımız belirlemişti. Bunu da belirli aralıklarla açıklama imkanımız olmuştu. Burada da e-Devlet üzerinden başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 290 bine yakın başvuruda bulunan vatandaşlarımız var. Yapılan müracaatlar da oluşturulan ekiplerle incelemeye tabii tutuluyor. Burada esas konteyner ve benzeri barınma hizmetini isteyenler kira desteğini alamayacaklar. Ama her halükarda biz 15 bin lira taşınma desteğini yapmış olacağız.

"430 BİNİN ÜZERİNDE ŞU ANA KADAR TAHLİYE BİZZAT BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILAN TAHLİYE VAR"

Büyük bir operasyon yürütülüyor. Yaklaşık 274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personeller var. 274 bin kişinin içerisinde arama kurtarma birliklerinden değişik branşlarda burada çalışan kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, AFAD arama kurtarma birliklerinden tüm personellerimiz orada görev yapıyor.

Bir taraftan da deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ediyor. Burada da 430 binin üzerinde şu ana kadar tahliye bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. 313 bin 720 kişiyi, afetzedemizi biz kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer konaklama tesislerimizde misafir ediyoruz. İnşallah bu depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Çünkü hasar tespit çalışmaları bizim bundan sonraki yapmış olacağımız iyileştirme çalışmalarının ve destekleme çalışmalarının esasını oluşturuyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışmaları yapılmış durumda.