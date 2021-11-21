Kızı 'Luna'nın doğumundan sonra bir süre setlere ara veren oyuncu Özge Özder, ailesiyle vakit geçirmeye devam ediyor. En son 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oyuncu, önceki gün eşi Sinan Güleryüz ve kızıyla güzel havanın keyfini çıkardı. Özder, eşi ve kızı Luna'nın keyifli anlarını sosyal medya hesabından, "Hayatımın kısa özeti" notuyla yayınladı. Oyuncunun hayranları gönderisine binlerce yorum ve beğeni de bulundu.