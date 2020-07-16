'Hayatı ucuzlatacağız' diyen İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı! Son olarak suya yine 12.6 oranında zam yaptı

'Hayatı ucuzlatacağız' diyen İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı! Son olarak suya yine 12.6 oranında zam yaptı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri yaptığı zamlarla gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” diyen İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. İstanbul’da ulaşıma, suya, İSPARK’a fahiş zamlar yapmaya devam ediyor. Son olarak bugün yine yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifini kabul etti.



Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

