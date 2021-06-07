  • BIST
    1447.71
  • Dolar
    8,6269
  • Euro
    10,5194
  • Altın
    524,7190
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor
Hurdalardan zürafa heykeli
07 Haziran 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 13:30:00

Hayati İnanç: Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur

ABONE OL

24 TV'nin Arafta Sorular programına konuk olan Avukat-Yazar Hayati İnanç, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. İnanç, ' Her ne olursa olsun hak ettiğinden fazla değer verdiğiniz zaman başınıza bela olur. Haddini aşan zıddına döner. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.' dedi.

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Avukat-Yazar Hayati İnanç, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Kalpteki dünya sevgisinin atılması gerektiğine dikkat çeken İnanç, 'Kalpte dünya sevgisi bulunması Kabe'ye put sokmak gibidir. Kalbini temizle cilala... Allah'ı istiyorsun pis eve Allah gelir mi? Sevmekte sıkıntı var, elde etmekte değil. Din-i İslam'da paranın yeri ceptir, kalp değildir. Yerine koyarsak sıkıntı yok. Dünya deniz gibidir diyor HZ. Mevlana. İnsanda gemi, üzerinde gideceksin. Menzil ise ahiret. Altındayken seni güzel gezdirir de denizin suyu içine girerse batırır. Yani bunu sevme, kalbine sokma ama kullan. Zaten senin hizmetine yaratıldı, vazifesi o. Her ne olursa olsun hak ettiğinden fazla değer verdiğiniz zaman başınıza bela olur. Haddini aşan zıddına döner. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.' ifadelerini kullandu.

İşte İnanç'ın, Arafta Sorular'daki açıklamalarından bazıları...

"Rivayet etmek kolay. Anlatır, güzel şeyler söylersiniz. Tamam da bunlara uymak söylemek kadar kolay değildir, çok zordur. Burada siz araftasınızdır."

Rivayet etmek ve riayet etmek arasında fark vardır. Anlatır güzel şeyler söylersiniz. Tamam da bunlara uymak söylemek kadar kolay değildir, çok zordur. Burada siz araftasınızdır.

Söylediklerim evvela kendime söylediğim şeyler kendime söylediklerimdir.

"Dünyanın değersizliği açık. Ne kadarına sahip olursan ol bırakıp gideceğin kesin."

Akıllı kimdir, akıl nedir? Cevap belli pişman olacağı işi yapmayan kişi akıllıdır. Deli nedir? Karını zararını bilmez. Son kategori ise ahmak. Ahmak nedir? 2'ye ayrılır. Kabul edene tedavisi var olmayana ise çare yoktur. İnsan kemale geldiğini zannettiği noktada biter.

Dünya hem alçak, kıymetsiz değersiz hemde yakındır. Dünyanın değersizliği açık. Ne kadarına sahip olursan ol bırakıp gideceğin kesin.

"İnsanın tecrübesi, bilgisi ve gördükleri arttıkça neşelenmesi biraz daha zorlaşıyor."

Neşe bizde azaldı. İnsanın tecrübesi, bilgisi ve gördükleri arttıkça neşelenmesi biraz daha zorlaşıyor. Çocukken de okumakla eğlenirdim.

"İnsanların ne söylediğini mümkün mertebe dert etmemeye, üzerinde durmamaya çalışırım."

Endişeye mahal yok. Mümkün mertebe insanların ne söylediğini dert etmemeye, üzerinde durmamaya çalışırım. Toplum çok enteresan, yalan olduğunu bile bile inanıyoruz. İyiliğin yayılması zordur.

"Derde uğramak ve garipliğe maruz kalmak aslında doğru düşünüldüğü anlaşıldığı zaman büyük bir fırsat, büyük bir imkandır. Bu sevildiğinin alametidir."

"Modernite, insanlığımızı tehdit eder bir mahiyette görünür oldu. İnsanlığı unutarak robotlaşmak ve makineleşmek gibi tatsız bir yere doğru sürüklüyor."

Geleceği özlüyorum. Çocuklarım, torunlarım açısından endişeleniyorum. Ümidimi taze tutmaya çalışıyorum. Modernite, insanlığımızı tehdit eder bir mahiyette görünür oldu. İnsanlığı unutarak robotlaşmak ve makineleşmek gibi tatsız bir yere doğru sürüklüyor

Hayati İnanç, program devamında ise ölümü anlatan şiirleri yorumladı...

Etiketler : Arafta Sorular Avukat-Yazar Hayati İnanç tar yazarı Esra Elönü
İyi proje olursa Burak'la oynarım

İyi proje olursa Burak'la oynarım
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü

AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü
Kadınları yücelten bir dizi

Kadınları yücelten bir dizi
Mücevher tanıtacak

Mücevher tanıtacak
Payitaht'a veda

Payitaht'a veda
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Guinness'e aday biyolojik gölet

Guinness'e aday biyolojik gölet
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER