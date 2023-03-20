Hayata mucize tutunuş

Gaziantepli Halil Amca, Kovid-19'a yakalandıktan sonra kaldırıldığı yoğun bakımda patlamadan yaralı çıktı. Yaşamasına mucize gözüyle bakılan yaşlı adam depremde yıkılan binanın ikinci katındaki evlerinden de aşağı atlayarak kurtuldu.

YOĞUN BAKIMDA 70 GÜN

Gaziantep İslahiye'de yaşayan 78 yaşındaki Halil Karakuş ve eşi, 2,5 yıl önce Kovid-19'a yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı. Eşini Kovid-19 nedeniyle kaybeden Halil Amca, Gaziantep'teki bir özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti. Karakuş, hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralandı. Başka bir hastaneye sevk edilen Karakuş, 70 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞTI

6 Şubat'ta ilk depreme evinde yakalanan Halil Amca, yıkılan binanın ikinci katındaki evlerinden yakınlarıyla atlayarak bir kez daha yaşama tutundu. Koronavirüsün ardından patlamadan da sağ kurtulduğu için sürekli Allah'a şükrettiğini anlatan Karakuş, deprem günü oruca niyet etmek için uyandığını belirtti. Camiye namaza gitmeye hazırlanırken sarsıntının başladığını belirten Karakuş, "Baktık merdivenler çökmüş, balkondan atlamak zorunda kaldık" sözleriyle mucize kurtuluşunu anlattı.

Hafif yaralanan Halil Karakuş, tedavisinin ardından çocukları ve torunlarıyla Kalyon Konteyner Kent'te kalmaya başladı.