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23 Eylül 2023 Cumartesi 08:46:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 08:46:00

Hayat veren operasyon

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Hamileliğinin 34. haftasında gebelik zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri iflas eden Eda Aktaş ve bebeği için zamanla yarışan Bilkent Şehir Hastanesi ekipleri, önce bebeği dünyaya getirip kuvöze aldı, ardından anne için "acil organ nakli" çağrısına çıktı.

Hamileliğinin 34. haftasında gebelik zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri iflas eden Eda Aktaş ve bebeği için zamanla yarışan Bilkent Şehir Hastanesi ekipleri, önce bebeği dünyaya getirip kuvöze aldı, ardından anne için "acil organ nakli" çağrısına çıktı.

Anneye beklediği haber 24 saat içinde Bolu'dan geldi, beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki bir çocuktan alınıp eş zamanlı operasyonla nakledilen karaciğer sayesinde, 40 yaşındaki Eda Aktaş, yeni yaşamına ve evlatlarına kavuştu.

Etiketler : Hamilelik gebelik zehirlenmesi acil organ nakl
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