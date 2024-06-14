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14 Haziran 2024 Cuma 21:42:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 21:42:00

Hayat teyze

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Bir yıl önce dünyaya gelen ikizlerden Eren Aslan bebeğe karaciğer nakli gerekti. Eren bebeğin imdadına Hayat adındaki teyzesi yetişti. 19 yaşındaki Teyze Hayat, nakilden 15 gün sonra bir yaşına basan yeğenine "hayat hediyesi" verdi.

İzmir'de ikiz gebeliğinin 28. haftasında Eren Aslan adını verdiği (1) oğlunun safra yollarının olmadığı tespit edilip doğumdan sonra karaciğer nakli gerekeceği söylenen anne Nazlıcan (30), baba Uğur Admış'ın (32) imdadına "anne yarısı" teyze Hayat Elbi (19) yetişti. Verici olarak genç teyzenin uygun bulunması üzerine teyze yeğen 21 Mayıs'ta nakil operasyonuna alındı.

ANNEM BENİM İÇİN DOĞURMUŞ

Kız kardeşinin adı gibi oğluna hayat verdiğini belirten anne Nazlıcan Admış, "Hayat'ın dünyaya gelmesinde benim anneme babama baskım çok oldu, onlar hiç istemiyor bense bir kardeşim olsun çok istiyordum. Aramızda 10 yaş var. Annem kardeşimi doğurduktan sonra hastalanmıştı, Hayat'a ben bakmıştım. Annem benim için bir 'Hayat' doğurmuş. Oğlum için"

Hastaneye ilk kontrole gelen bebek ve teyzenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten doktorlar "Bebek nakil olmazsa birkaç ay içinde kaybedebileceğimiz durumdaydı" dedi.

19 yaşındaki Hayat Elbi, "Doğum gününde akülü araba hediye edecektim, ciğerimi hediye ettim" diye konuştu.

Etiketler : Hayat teyze Eren Aslan Karaciğer Nakli Hayat Hediyesi
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