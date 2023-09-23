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23 Eylül 2023 Cumartesi 08:49:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 08:49:00

Hayallerini öğrencileriyle çizecek

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Van'da çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi Muhammed Nur Biçer resim öğretmeni oldu. Biçer bundan böyle yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirecek.

Van'da çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi Muhammed Nur Biçer resim öğretmeni oldu. Biçer bundan böyle yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirecek.

BİR HEDİYE İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Küçüklüğünden bu yana resim çizmeye ilgisi olan ve 2020'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 27 yaşındaki Muhammed Nur Biçer, yıl başında yapılan engelli sürekli işçi alımı kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Hastanede göreve başladıktan sonra da resim çizmeye devam eden Biçer'in çalışma şartları, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'ya yaptığı karakalem portre resmini hediye etmesiyle değişti.

YETENEĞİNİ BAŞHEKİM FARK ETTİ

Aldığı hediye ile Biçer'in yeteneğinin farkına varan başhekim, ondan hastane duvarlarına resimler çizmesini istedi. Tüm servislerin duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsleyen Biçer, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı. Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu mesleğe kavuşmanın sevincini yaşayan Biçer, bundan sonra yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirmek istiyor.

Etiketler : Biçer Van Doç. Dr. Remzi Sarıkaya
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