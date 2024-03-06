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06 Mart 2024 Çarşamba 06:47:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 06:47:00

Hayallere gönüllü yardım

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Diyarbakır'da dershaneye gidemeyen genç kızlara özel kütüphaneler oluşturuldu.

Gönüllü öğretmenler, gençlerin hayallerine kavuşabilmesi için gün boyu özenle eğitim veriyor, soru çözümünde destek sunuyor.

KIZLAR OKUYOR PROJESİ

Diyarbakır'da kırsalda mahallelerde yaşayan ve dershaneye gitme imkanı bulamayan lise mezunu genç kızlar için "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi" başlatıldı. Kızların hayallerine kavuşabilmesi için atıl durumdaki okullar, ders çalışabilecekleri kütüphanelere dönüştürüldü. Öğretmenler, gönüllü olarak haftanın 5 günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında eğitim veriyor, soru çözümünde destek sunuyor.

DERSHANELERİ ARATMIYOR

Dershane ortamını aratmayan kütüphanelerde, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince ücretsiz kaynak kitap desteği sağlanıyor. Ellerinde kitaplarıyla kütüphanenin yolunu tutan kızlar, hayal ettikleri üniversiteyi kazanmak için hem eğitim desteği alıyor hem de gün boyu sessiz ve konforlu bir ortamda soru çözme imkanı buluyor. 6 ilçede uygulanan projeden şu ana kadar 14 kırsal mahallede 115 kız öğrenci yararlandı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, evleri kalabalık olan ya da evde ders çalışma şartları yetersiz olan kız çocukları için İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle kullanılmayan okulları kütüphaneye dönüştürdüklerini belirtti.

Çermik Bintaş Ortaokulunda rehber öğretmen Buket İlgin, "Evde belki bu imkanlar olmadığı için kafaları dağılacaktı, motivasyonları düşecekti. Burada diğer öğrencilerden eksikleri kalmadıkları için umutlular" dedi.

Öğrencilerden Pervin Türkmen, "Üniversite hayalim vardı ama eğitim konusunda destek alamıyordum. Burada destek aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Etiketler : dershane diyarbakır öğretmen
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