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04 Haziran 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 07:00:00

Hayali 3 diploma

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Baba mesleği oto tamirciliği yapan 25 yaşındaki Meryem, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde radyo ve televizyon programcılığını bitirdi. Şimdi hem sanayide oto tamiri yapıyor hem de açık öğretimden 2 üniversitede daha öğrenimini sürdürüyor.

EĞİTİME HİÇBİR ZAMAN ARA VERMEDİ

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Meryem Garip, babasının otomobil tamirhanesinde kadın usta olma yolunda ilerliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde radyo ve televizyon programcılığı önlisans programından 2019'da mezun olan Meryem, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde öğrenime başladı.

Baba mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu söyleyen Meryem Garip, "Bu işleri başarmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Meryem ile birlikte aynı tamirhanede çalışan ağabeyi Seçkin Garip de kardeşinin otomobillere ilgisinin 4-5 yaşlarında başladığını, her yıl da geliştiğini söyledi.

DUVARA ASACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Meslek hayatında ailesinin izinden gitmeyi tercih eden Meryem Garip, geçen yıl babasının 6. Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinde çırak olarak işe başladı. Ustalığa terfi etmek için çabalayan Meryem, ilgi duyduğu alanlardaki üniversite öğrenimini de ihmal etmiyor. Garip, hem ustalık belgesini hem de 3 üniversite diplomasını tamirhanenin duvarına asacağı günü iple çekiyor. Genç kız, "Elektromekanikte işim olmadığı zaman kaporta işlerine yardım ediyorum" diyor.

Etiketler : oto tamirciliği radyo ve televizyon programcılığı sosyoloji izmir meryem garip diploma
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