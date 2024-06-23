VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski eşinin şarkılarıyla eğlendi
Onur ile Nez yakalandı
Selimiye etrafında UNESCO turu
Havuzda “mikrobiyolojik temizleme” yoksa girmeyin
Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne transfer
Doğuştan en mutlu 3 burç
23 Haziran 2024 Pazar 22:03:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 22:03:00

Havuzda “mikrobiyolojik temizleme” yoksa girmeyin

ABONE OL

Tatilde havuz ve denizler için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, özellikle havuzların mikrobiyolojik olarak temizlenmiş olması gerektiğini söyledi.

Tatilde havuz ve denizler için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, özellikle havuzların mikrobiyolojik olarak temizlenmiş olması gerektiğini söyleyerek, "Merdiven altı olmayan, prosedürlere uygun temizlenmiş havuzlara girilmelidir. Ayrıca hem havuz hem de deniz sonrasında enfeksiyon açısından sorun yaşamamak için nemli kalınmamalı, önce duş alınmalı sonrasında da kurumak için güneşlenilmeli" dedi. Şerefhanoğlu özellikle "kuru kalmaya dikkat" diyerek, "Temizliğe uygun yapılmamış havuzlarda belirli enfeksiyonlar sıklıkla görülebilir. Bunların içinde en sık rastladığımız göz enfeksiyonu, konjonktivit olarak ifade edilebilir. Ciltte yara ya da mantar, idrar yolu enfeksiyonları, genital bölgede mantar görülebilir" diye konuştu.

Etiketler : havuz temizliği deniz güvenliği mikrobiyolojik kontrol
Demet Akalın'ın acı kaybı!

Demet Akalın'ın acı kaybı!
Ödediği fiyat tartışma çıkardı

Ödediği fiyat tartışma çıkardı
ABD'li ünlü şarkıcı gözaltına alındı

ABD'li ünlü şarkıcı gözaltına alındı
Ahu Tuğba'nın hastalığı ortaya çıktı!

Ahu Tuğba'nın hastalığı ortaya çıktı!
Eğlenceli bayram

Eğlenceli bayram
Bayram maratonu

Bayram maratonu
Bir ev parasına klip

Bir ev parasına klip
'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap

'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap
Swift'in eski aşkından itiraf!

Swift'in eski aşkından itiraf!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX