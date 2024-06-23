Havuzda “mikrobiyolojik temizleme” yoksa girmeyin

Tatilde havuz ve denizler için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, özellikle havuzların mikrobiyolojik olarak temizlenmiş olması gerektiğini söyleyerek, "Merdiven altı olmayan, prosedürlere uygun temizlenmiş havuzlara girilmelidir. Ayrıca hem havuz hem de deniz sonrasında enfeksiyon açısından sorun yaşamamak için nemli kalınmamalı, önce duş alınmalı sonrasında da kurumak için güneşlenilmeli" dedi. Şerefhanoğlu özellikle "kuru kalmaya dikkat" diyerek, "Temizliğe uygun yapılmamış havuzlarda belirli enfeksiyonlar sıklıkla görülebilir. Bunların içinde en sık rastladığımız göz enfeksiyonu, konjonktivit olarak ifade edilebilir. Ciltte yara ya da mantar, idrar yolu enfeksiyonları, genital bölgede mantar görülebilir" diye konuştu.

