Havuza girecek olanlar dikkat!

Dezenfekte edilmeyen havuzlar, mikrop ve mantar gibi sağlık risklerini barındırıyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Birsen Bilge, "Havuz kenarında çıplak ayakla dolaşmamak, suya girmeden önce ve sudan çıktıktan sonra duş almak, göz ve kulakları korumak; havuz kaynaklı sağlık sorunlarından korunmak için gereklidir" diyerek önlemler ve ipuçlarını şöyle sıraladı:

■ Havuz hijyeni: Havuzların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Havuz suyunun PH seviyesinin dengeli tutulması ve klorun doğru kullanılması mikropların çoğalmasını engeller.

■ Kişisel hijyen: Havuzdan önce ve sonra duş almak, mayo/bikini değiştirmek ve temiz havlu kullanmak enfeksiyon riskini azaltır.

■ Ayak koruması: Havuz alanlarında çıplak ayakla dolaşmak yerine terlik veya ayakkabı kullanmak, ayak mantarı riskini azaltır.

■ Göz ve kulak koruması: Havuz suyuyla temas sonrası gözleri ve kulakları temizlemek, enfeksiyon riskini azaltır.

■ Sağlık kontrolleri: Cilt veya mantar enfeksiyonları belirtileri fark edildiğinde hemen sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.