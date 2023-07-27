VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Rusya kararı: Kanıtlar UCM'ye gönderilecek
HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu
Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı
Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet
Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
27 Temmuz 2023 Perşembe 21:17:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 21:17:00

HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

KAAN Milli Muharip Uçağın (MMU) uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu HAVELSAN oldu.

MMU gömülü eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla, TUSAŞ ile HAVELSAN arasında "HAVELSAN ile KAAN Eğitim Sistemleri Sözleşmesi" imzalandı.16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. günü gerçekleştirilen sözleşme ile KAAN MMU'nun uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumluluğunu HAVELSAN aldı.

Geliştirilecek Gömülü Eğitim Sistemi sayesinde, KAAN MMU pilotları, uçarken de eğitim alabilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyada Live, Virtual, and Constructive denilen bu konsepte göre, sahip olduğumuz tecrübe ve kabiliyetlerle KAAN MMU'nun eğitim sistemlerini uçtan uca geliştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın yıl sonu itibarıyla uçacağını, ama onun öncesinde test pilotlarının, HAVELSAN'ın mühendislik simülatörüyle uçuş kalitesini test edeceğini belirterek, "KAAN, ülkemizin bekası için olan bir uçak, bir sistem. Stratejik bir varlık. Stratejik partneri de HAVELSAN." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : KAAN Milli Muharip Uçağı HAVELSAN KAAN
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX