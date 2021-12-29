Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu: "Daha önce böyle bir şey yaşamadık"

Farklı hava yolu şirketleri için kullandıkları uçaklarla tesadüf sonucunda aynı rotada sefer yapan pilotlar Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çifti, unutamayacakları harika bir anı yaşadıklarını söyledi.

Bahreyn'den İstanbul'a hareket eden Pegasus Hava Yollarına ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yollarının (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında unutamayacakları bir olay yaşadı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan kalkan Nurdan Yararcan'ın görev yaptığı tarifeli uçak Basra Körfezi'ndeyken pilot eşinin kullandığı uçak da Bahreyn'den havalandı.

İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etti. Aynı rotada İstanbul'a gelen çift yaşadıkları unutulmaz anıyı basın mensuplarına anlattı.

İkinci pilot Nurdan Yararcan, kalkıştan yaklaşık 8 saat sonra eşinin Bahreyn'den havalandığını ifade ederek, "Uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Eşim bana bu uçuşta eşlik etmiş gibi oldu. Bizim için de harika bir anı oldu." dedi.

Kaptan pilot Oğuzcan Yararcan ise eşiyle aynı anda farklı uçuşa gittiklerini fakat böyle bir olayı daha önce yaşamadıklarını söyledi.

Uçuşun çok tesadüfi ve keyifli olduğunu ifade eden Yararcan, "Aynı anda, aynı rotayı takip ederek, Basra Körfezi üzerinden İstanbul'a kadar bir uçuşumuz oldu. Aslında bir bakıma Nurdan'ı uçuşunda karşılayarak, İstanbul'a, evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Kısacası unutmayacağımız bir uçuş oldu." diye konuştu.