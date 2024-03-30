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Havacılıkta altın çağ: BAYRAKTAR TB3'ten bir başarılı uçuş daha!
30 Mart 2024 Cumartesi 20:55:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 20:55:00

Havacılıkta altın çağ: BAYRAKTAR TB3'ten bir başarılı uçuş daha!

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, başarılı uçuş testine ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, başarılı uçuş testine ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 PT-2

2. Prototip 3. Uçuş | Prototype #2 3rd Flight

Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test

MilliTeknolojiHamlesi

Etiketler : baykar bayraktar tb3 tiha
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