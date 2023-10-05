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05 Ekim 2023 Perşembe 11:39:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 11:39:00

Hava yolunda "uçuş iptali" şikayetleri azaldı, tehirlere hassasiyet arttı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen yıl internet yoluyla yapılan şikayetlerde, sayısı bir önceki yıla kıyasla azalmasına karşın "uçuş iptali" başvuruları, ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, SHGM'nin "Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, kurumun çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

CİMER, SHGM'ye Sor, e-posta ve telefon üzerinden başvuru yapmak isteyen yolcular, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında şikayetlerini muhatap hava taşıma işletmesine ilettikten sonra konuyu anlatır dilekçe ya da çevrim içi formla SHGM'ye ulaştırıyor.

Bu kapsamda, Genel Müdürlük Yolcu Hakları Koordinatörlüğüne geçen yıl postayla 72, çevrim içi formla 4 bin 917, Bilgi Takip Sistemi aracılığıyla 38, CİMER ile 2 bin 152 olmak üzere toplam 7 bin 179 şikayette bulunuldu.

İnternet yoluyla gelen şikayetlerde ilk sırayı "uçuş iptalleri" almasına karşın iptal edilen sefer sayısının azaldığı görüldü.

Bu gerekçeyle 2021'de 2 bin 940'ı bulan şikayetlerin sayısı geçen yıl 2 bin 501'e geriledi.

Şikayetlerde ikinci sırayı 1614 ile "uçuşun ertelenmesi" aldı. 2021'de bu gerekçeyle 1283 başvuru ulaşmıştı.

Söz konusu şikayetleri, "uçağa kabul edilmeme" ve "alt/üst sınıfa yerleştirme" hassasiyetleri izledi.

Çevrim içi form yoluyla yapılan toplam şikayet sayısı, 2021'de 4 bin 755 olarak kayıtlara geçmişti.

SHGM'ye çevrim içi formla gelen başvuruların yıl ve konu bazlı dağılımı şöyle:

Konu20212022
Uçağa kabul edilmeme496702
Uçuş iptali2.9402.501
Uçuş tehiri1.2831.614
Alt/Üst sınıfa yerleştirme36100
Toplam4.7554.917
Etiketler : SHGM SHGM şikayetleri uçuş iptalleri internet şikayetleri Çevrim içi form
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