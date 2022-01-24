İstanbul'da tüm uçuşlar durduruldu!

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24 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:31:00

Hava trafiğine kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu.

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saatliğine durduruldu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği İstanbul'da uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda pisste yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'a kadar durduruldu.

Etiketler : İstanbul HavalimanI THY KAR YAĞIŞI
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