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29 Şubat 2024 Perşembe 00:12:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 00:12:00

Hava taksisinin deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı

Kaynak: AA

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Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Etiketler : eVTOL test uçuşu AutoFlight deneme uçuşu Çin hava aracı üreticisi
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