Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

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28 Temmuz 2022 Perşembe 16:17:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 16:17:00

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hava sıcaklıklarının hafta sonu ve ağustos ayı itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 1,5 aydır yurt genelinde hava sıcaklıklarının özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki yağışlar nedeniyle mevsim normallerinin altında seyrettiğini anımsatan Koç, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında tüm yurtta kademeli bir artış görüldüğünü söyledi.

Koç, "Bu artışla birlikte şu an itibarıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterdi. Yarın ve hafta sonunda da hava sıcaklıkları bu şekilde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Özlenen ve beklenen yaz sıcaklıkları şu an itibarıyla yurt genelinde etkili." diye konuştu.

KUZEY KESİMLERDE KISA SÜRELİ SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Yurt genelinde yarın bir yağış beklemediklerini ancak hafta sonu Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını dile getiren Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın ve hafta sonu itibarıyla yurdun tamamına yakın bir bölümünde az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hafta başından itibaren de yurdun kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu olacak. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Koç, üç büyük ilin hava durumu tahminlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da cuma ve hafta sonu yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı İstanbul'da önümüzdeki günlerde 31-32 derece civarında mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek.

İzmir'de cuma ve hafta sonu yağış yok, az bulutlu, açık ve güneşli güzel bir hava hakim. Hava sıcaklığının İzmir'de önümüzdeki günlerde 34-35 derece civarında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olmasını bekliyoruz.

Başkent Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da havalar ısındı. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 34 derece. Yarın ve hafta sonu ise Ankara'da hava sıcaklığının, 34-35 derece civarında, mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir hava Ankara'da önümüzdeki günlerde etkili olacak."

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu hava sıcaklıkları
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