Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
Kaynak: İHA
Meteoroloji ekiplerince, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Özellikle denize kıyısı olan kentlerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
"DOĞU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK KEMALİYE'DE"
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da da sıcaklık uyarısında bulunulurken Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde termometreler 36 dereceyi gösterdi.
"11.00 - 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"
Sıcaklıkların yükselmesiyle özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri ifade edilerek, "Sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar" denildi.
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