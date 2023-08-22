VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar sürüyor
"18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme işlemleri kabul edilemez"
Bakan Yerlikaya: Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor
KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
"Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz"
22 Ağustos 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 11:00:00

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Kaynak: İHA

ABONE OL

Meteoroloji ekiplerince, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle denize kıyısı olan kentlerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

"DOĞU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK KEMALİYE'DE"

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da da sıcaklık uyarısında bulunulurken Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde termometreler 36 dereceyi gösterdi.

"11.00 - 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Sıcaklıkların yükselmesiyle özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri ifade edilerek, "Sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar" denildi.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklıkları türkiye
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX