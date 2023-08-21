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21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:08:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:08:00

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Ankara'da 33-35, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Diyarbakır'da 38-41, Gaziantep'te 37-40 ve Şanlıurfa'da 37-41 derece seviyesinde olacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklıkları istanbul ankara izmir
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