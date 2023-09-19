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19 Eylül 2023 Salı 18:32:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 18:32:00

Hava sıcaklıkları artacak

Kaynak: TRT Haber

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Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Antalya'da 33, Adana'da 35, Diyarbakır'da 36, İzmir'de 32 Samsun'da 25 dereceye kadar yükselecek.

Etiketler : HAVA DURUMU SICAKLIK METEOROLOJİ
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