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28 Mart 2024 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 16:49:00

Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

Kaynak: AA

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait KC-135R tanker uçağı, Romanya hava sahası üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

Etiketler : MSB HAVA KUVVETLERİ NATO
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