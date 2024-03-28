Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait KC-135R tanker uçağı, Romanya hava sahası üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.
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