Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: 40 adet HÜRKUŞ-B tedarik edilecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edeceklerini bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Salonu'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, buradaki konuşmasında, savunma sanayiinin, geçmişinden gelen bilgi ve tecrübeyi birleştirmesi ve cesur ve kararlı adımlar atması sonucunda önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerde, savunma sanayi harp ve gereçlerinin muhabere meydanında aktif ve başarılı olarak kullanılmasının Türkiye'yi bulunduğu coğrafya ve küresel alanda en önemli güç unsurlarından biri haline getirdiğini dile getiren Görgün, "Savunma sanayisindeki milli kabiliyetlerimizi sürekli gelişim sürecine tabi tutarak, dışa bağımlılığı sistematik olarak en aza indirmek hedefine her gün daha da yaklaşılmaktadır." diye konuştu.

SSB tarafından ATAK ve Genel Maksat Helikopter projeleri kapsamındaki ortak üretim ve aviyonik sistem geliştirme faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Görgün, bu projelerde edinilen tecrübe ile GÖKBEY Helikopteri, 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projelerinin özgün tasarım, üretim ve test yetkinliklerine ulaştığını bildirdi.

Görgün, Döner Kanatlı Hava Araçları'nda, aviyonik ekipmanlar, görüntüleme sistemleri, transmisyon sistemi ve transmisyon dişlileri, kompozit ve metal yapısal parçalar, uçuş kontrol sistemlerinin yerlileştirme kalemlerinden olduğuna dikkati çekerek, "Bunlara ilaveten, yerli ve yabancı menşeli hava araçlarına yerli aviyonik ve görev sistemlerinin entegrasyonu sayesinde ilgili platformların modernizasyonu da başarıyla yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Havacılık tarihinin en önemli kilometre taşlarından olan ve 15 Mart 2006'da imzalanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Sözleşmesi kapsamında iki adet HÜRKUŞ-A prototip uçağının üretiminin tamamlandığını hatırlatan Görgün, ilk prototip uçağın uçuşunun 29 Ağustos 2013'te başarıyla gerçekleştiğini anımsattı.

HÜRKUŞ-A'nın uluslararası standartlardaki başarısını, EASA CS-23 standartlarını edinerek kanıtladığını bildiren Görgün, şu bilgileri paylaştı:

"HÜRKUŞ uçağının 15 adet seri üretimine yönelik, HÜRKUŞ-B, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi 26 Aralık 2013'te imzalandı. Söz konusu projeye ilişkin üretim ve montaj faaliyetleri devam ediyor. İlk HÜRKUŞ-B uçağının Mayıs 2025'te, 15'nci uçağın ise Eylül 2025'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesini planlıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda uçuş eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedariki için bugün sözleşmemizi imzalıyoruz."

Görgün, söz konusu sözleşmeyle toplam 55 HÜRKUŞ-B uçağının envantere girecek olmasının imza altına alındığını belirterek, "Bu çerçevede 55'inci uçağın Haziran 2027'de Hava Kuvvetlerimize teslim edilmesini planlıyoruz. Kendi sınıfında en kabiliyetli uçak konumunda olan HÜRKUŞ-B 1600 beygir gücünde motora sahip olacak." dedi.

Görgün, HÜRKUŞ-B'nin alt sistemlerinin birçoğunun millileştirilmiş olarak teslim edileceğini dile getirerek, HÜRKUŞ'un yurt dışına satışının da gerçekleştiğini ifade etti.

Satışların artırılması için girişimlerin devam ettiğini anlatan Görgün, Başkanlık ile TUSAŞ arasında 2016'da imzalanan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Proje Dönem-1 Sözleşmesi'nin "Aşama 2" faaliyetlerini başlatmak üzere genişlettiklerini bildirdi.

Görgün, üçüncü projenin de HÜRJET olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Başkanlığımız ve TUSAŞ arasında imzalanmış olan 4 adet Blok-0 uçağa ilave olarak, 12 adet Blok-1 uçağı kapsama dahil ediyoruz. Bu sözleşme değişikliği ile Blok-1 kapsamında 12 adet seri uçak teslimatı kesin siparişe çevrilecek. Uçak teslimat tarihleri iyileştirilecek ve 1 yıl öne çekilecek." bilgisini paylaştı.

İmzalanacak son projenin de Hafif Genel Maksat Helikopter Tedariki GÖKBEY olduğunu dile getiren Görgün, 7 Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 3 Jandarma Genel Komutanlığı, 3 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 3 Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere ilk etapta 20 helikopterin tedarikinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Görgün, test faaliyetleri sonrasında 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına ilk GÖKBEY Helikopteri'nin teslimatının gerçekleştirileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip Sağlık Bakanlığımızın ambulans helikopter ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet GÖKBEY Helikopteri teslim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde kalan yurt içi ihtiyaç olan 112 adet GÖKBEY Helikopteri'nin tedarikine ilişkin çalışmalarımızı ve yurt dışına helikopter satışına yönelik girişimlerimizi var gücümüzle sürdüreceğiz. GÖKBEY Helikopteri, 2023 yılında TEI tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TS-1400 motorunun seri üretim aşamasına geçmesi ile 2027 yılından itibaren yerli motor ile GÖKBEY Helikopteri seri üretimlerine hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN DÜNYADA BİRİNCİ OLMAK"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu uçakları yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin haklı gururunu taşıdıklarını vurguladı.

Kotil, bünyelerinde yaş ortalaması 30'un altında 7 bin mühendisin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın bilmedikleri tek bir şey var, uyumayı bilmiyorlar. Bu projeler geliştirilirken analar yazılım yazdı, babalar bebeklere baktı veya tersi oldu. En önemli kazanımımız, kadrolarımız. Ayrıca projelerle birçok altyapı kazanımı elde ettik. Bir işe başlarken hedefimiz her zaman dünyada birinci olmak."