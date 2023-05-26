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26 Mayıs 2023 Cuma 15:23:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 15:23:00

Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Kaynak: AA

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Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Tokat'tan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Tokat'tan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı kalp grefti Hava Kuvvetleri
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