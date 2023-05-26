Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Tokat'tan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Tokat'tan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/leT5wCHgYA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2023