Hava Kuvvetleri Komutanlığından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel gösteri uçuşları
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların gerçekleştireceği gösteri uçuşlarının ayrıntılarını paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Komutanlığa ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bugün ve yarın bazı şehirlerde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bugün ve yarın bazı şehirlerimizde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekiplerimizin uçuş planı şu şekilde ����#TürkiyeYüzyılı ����@soloturk@TurkYildizlari pic.twitter.com/v8EdVa4dFT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2023
SOLOTÜRK bugün Samsun, Sivas ve Elazığ'da selamlama geçişi, yarın ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, Ankara merkez ile İstanbul'da Boğaz üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
Türk Yıldızları da yarın İstanbul Boğazı üzerinde uçacak.
Eskişehir, Batman, Konya ve Antalya'da muharip uçaklar, Kayseri, İzmir ve Yalova'da da uçaklar yarın gösteri düzenleyecek.
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