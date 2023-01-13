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13 Ocak 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 13:00:00

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava kuvvetleri komutanlığı helikopter
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