Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.
T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hv.K.K.lığına teslim töreni TUSAŞ tesislerinde icra edildi. Teslim alınan helikopter görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) havacılık geleneği olan su takı töreni ile karşılandı.#MSB pic.twitter.com/GisnllFftm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2023
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