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08 Aralık 2023 Cuma 16:10:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 16:10:00

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu "Türk Yıldızları" ile uçtu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Orgeneral Kadıoğlu'nun Türk Yıldızları ile yaptığı uçuşun kokpit içi ve dışından görüntülerine yer verildi.

Etiketler : KADIRGA HAVA KUVVETLERİ TÜRK YILDIZLARI
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