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03 Nisan 2024 Çarşamba 08:53:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 08:53:00

Hava kirliliği ve stres kanseri tetikliyor

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Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, "Kanserin bu kadar yaygınlaşmasının sebepleri arasında artan stres, tütün ve alkol tüketimi, yanlış beslenme, işlenmiş gıdalar, sanayileşmenin getirdiği hava kirliliği bulunuyor. Özellikle 50 yaş altı kanser vakalarının son 30 yılda daha da arttığı biliniyor. Bu nedenle Z kuşağı olarak da bilinen kitle için kanserle mücadele büyük önem taşıyor" dedi.

Etiketler : kanser hava kirliliği stres
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