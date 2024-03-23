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23 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00

Hava Durumu Çocukları

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İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen minikler kamera karşısına geçti.

İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen minikler Ankara'da da kamera karşısına geçti. İklim değişikliğinin etkilerine karşı farkındalığın artırılması amaçlı "Hava Durumu Çocukları" (Weather Kids) kampanyası kapsamında 5 yaşındaki Gülten Duru Kayış ve 8 yaşındaki Ali Göktuğ Arslan hava durumunu sunmak için kamera karşısına geçti.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü öncesinde yurdun farklı illerine ait hava durumu raporlarını sunan minikler, iklim krizi konusunda da büyükleri uyarmayı unutmadı. Görüntüler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkan Vekili Murat Altınyollar, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Meteoroloji Örgütünün 23 Mart 1950'de faaliyete başladığını belirtti. Bu özel günün her yıl farklı temayla kutlandığını ifade eden Altınyollar, bu seneki temanın "iklim eylemi ön saflarında" olduğunu bildirdi. Altınyollar, "Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yıl UNDP ile Hava Durumu Çocukları kampanyasını başlattı. Hava durumunu sunan çocukların iklim değişikliğine dikkat çekmesi amaçlandı." diye konuştu.

İklim krizine karşı en çok işin büyüklere düştüğünü dile getiren Altınyollar, "Meteoroloji olarak iklim değişikliğinden kaynaklanan, sıklığı ve şiddeti artan kuvvetli hava olaylarına karşı milletimizi korumaya gayret ediyoruz." dedi.

Etiketler : hava durumu çocukları ankara iklim değişikliği
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