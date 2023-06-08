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08 Haziran 2023 Perşembe 07:11:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:11:00

Hatıralar enkazı

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Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı yağışlar sonrası suyla doldu. Moloz yığınlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer alması görenleri bir kez daha ağlattı.

Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı yağışlar sonrası suyla doldu. Moloz yığınlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer alması görenleri bir kez daha ağlattı.

YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı.

SU KAÇAKLARI DA OLUNCA DOLDU

Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ve zemini suyla kaplandı. Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü. Bir vesikalık fotoğrafın da su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı. Suyla kaplı enkaz drone ile de görüntülenirken manzarayı görenler gözyaşların tutamadı.

Etiketler : Hatay Antakya Ekinci Mahallesi
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