Hatıra para basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, cumhuriyetin 100. yılına özel hatıra parası basıldı. Söz konusu paranın ön yüzünde dairesel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bu yana görev yapmış 12 Cumhurbaşkanı, kabartma olarak işlenmiş. Arka yüzünde ise "100" vurguları ve Atatürk işlemesi dikkat çekiyor.



Paralar, 30 Ekim 2023'te Darphane satış sitesinden veya İstanbul/Beşiktaş'taki Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden alınabilecek.